ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri199.538,28 % 0,01213572Tescil ve İlan Giderleri6.019,43 % 0,0003661Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,00001724Bağımsız Denetim Ücreti23.956,95 % 0,00145704Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri205.329,47 % 0,01248793Fon Yönetim Ücreti33.008.681,4 % 2,0075552Hisse Senedi Komisyonu331.346,14 % 0,02015214Tahvil Bono Komisyonu77.874,19 % 0,00473623Gecelik Ters Repo Komisyonu127.785 % 0,00777176Vadeli Ters Repo Komisyonu19.025 % 0,00115708Borsa Para Piyasası Komisyonu63.880,77 % 0,00388516Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.673,47 % 0,00010178Vergiler ve Diğer Harcamalar145.613,34 % 0,00885606Türev Araçlar Komisyonu672.792,38 % 0,04091856Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.127,81 % 0,00164989TOPLAM GİDERLER34.910.927,15 % 2,1232479DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.644.222.854,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811082BIST