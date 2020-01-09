ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri260.856,61 % 0,0126207Tescil ve İlan Giderleri4.726,19 % 0,00022866Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri300,35 % 0,00001453Bağımsız Denetim Ücreti25.640,38 % 0,00124053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri259.046,56 % 0,01253312Fon Yönetim Ücreti38.861.015,72 % 1,88016358Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu144.412,5 % 0,00698693Vadeli Ters Repo Komisyonu3.050 % 0,00014756Borsa Para Piyasası Komisyonu14.187,12 % 0,0006864Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.767,66 % 0,00037581Vergiler ve Diğer Harcamalar104.188,33 % 0,00504081Türev Araçlar Komisyonu694.561,37 % 0,03360409Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.094,78 % 0,00034326TOPLAM GİDERLER40.386.847,57 % 1,95398598DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.066.895.459,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811084BIST