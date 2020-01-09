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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 17:33
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
116.540,09 % 0,01208349
Tescil ve İlan Giderleri
5.525,03 % 0,00057286
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,0000294
Bağımsız Denetim Ücreti
14.178,22 % 0,00147007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.087,05 % 0,01193283
Fon Yönetim Ücreti
18.133.367,42 % 1,88016339
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
60.699,15 % 0,00629361
Gecelik Ters Repo Komisyonu
138.770 % 0,01438841
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.120 % 0,0003235
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89.474,39 % 0,00927718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.138,73 % 0,00374705
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.061,41 % 0,00135428
TOPLAM GİDERLER
18.726.245,01 % 1,94163607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
964.456.998,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811085


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RYSAS 5,12 84.494.188 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.366.673 % 19,90  
KARTN 435,00 65.097.121 % 16,78  
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Sterlin 7,6534 7,6918 % -0,95  
Frank 6,0250 6,0613 % -0,51  
Riyal 1,5630 1,5708 % -0,59  
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Altın Gr. 293 293 -3,87  
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Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,91 17,96 -0,19  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
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