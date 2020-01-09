ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri116.540,09 % 0,01208349Tescil ve İlan Giderleri5.525,03 % 0,00057286Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,0000294Bağımsız Denetim Ücreti14.178,22 % 0,00147007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.087,05 % 0,01193283Fon Yönetim Ücreti18.133.367,42 % 1,88016339Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu60.699,15 % 0,00629361Gecelik Ters Repo Komisyonu138.770 % 0,01438841Vadeli Ters Repo Komisyonu3.120 % 0,0003235Borsa Para Piyasası Komisyonu89.474,39 % 0,00927718Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar36.138,73 % 0,00374705Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.061,41 % 0,00135428TOPLAM GİDERLER18.726.245,01 % 1,94163607DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ964.456.998,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811085BIST