ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 17:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
116.540,09 % 0,01208349
Tescil ve İlan Giderleri
5.525,03 % 0,00057286
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,0000294
Bağımsız Denetim Ücreti
14.178,22 % 0,00147007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.087,05 % 0,01193283
Fon Yönetim Ücreti
18.133.367,42 % 1,88016339
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
60.699,15 % 0,00629361
Gecelik Ters Repo Komisyonu
138.770 % 0,01438841
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.120 % 0,0003235
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89.474,39 % 0,00927718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.138,73 % 0,00374705
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.061,41 % 0,00135428
TOPLAM GİDERLER
18.726.245,01 % 1,94163607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
964.456.998,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811085
BIST
17:51118.068
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 5.191,78
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.081
En Düşük
115.236
17:515,8747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0401
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:516,5302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0448
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:51293,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -3,94
|Açılış
|: 293,07
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.046.823
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.494.188
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.366.673
|% 19,90
|
|KARTN
|435,00
|65.097.121
|% 16,78
|
|CELHA
|7,31
|22.162.355
|% 15,30
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,89
|8.597.133
|% -5,00
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,15
|35.256.488
|% -4,83
|
|ATAGY
|4,63
|11.124.184
|% -3,54
|
|THYAO
|14,24
|2.408.405.415
|% 5,48
|
|ODAS
|2,58
|877.046.823
|% 20,00
|
|PETKM
|3,89
|869.642.978
|% 5,14
|
|KRDMD
|2,74
|624.394.857
|% 4,58
|
|GARAN
|11,95
|605.141.003
|% 7,66
|
|EKGYO
|1,46
|593.053.968
|% 5,04
|
|ODAS
|2,58
|877.046.823
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|489.131.868
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,74
|624.394.857
|% 4,58
|
|PETKM
|3,89
|869.642.978
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6534
|7,6918
|% -0,95
|
|Frank
|6,0250
|6,0613
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-7,77
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,39
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH