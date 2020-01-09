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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 17:34
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
89.683,49 % 0,01281547
Tescil ve İlan Giderleri
11.224,55 % 0,00160395
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
656,38 % 0,00009379
Bağımsız Denetim Ücreti
9.163,64 % 0,00130945
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.369,61 % 0,01405669
Fon Yönetim Ücreti
7.022.108,01 % 1,003436
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.427,21 % 0,00077553
Gecelik Ters Repo Komisyonu
828.536,36 % 0,1183951
Vadeli Ters Repo Komisyonu
38.200 % 0,00545865
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.318,19 % 0,00190313
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
26.210,26 % 0,00374536
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.231,77 % 0,00231947
TOPLAM GİDERLER
8.159.129,47 % 1,1659126
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
699.806.269,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811086


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RYSAS 5,12 84.571.193 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.402.043 % 19,90  
KARTN 434,70 65.449.164 % 16,70  
CELHA 7,30 22.306.783 % 15,14  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6462 7,6846 % -1,05  
Frank 6,0201 6,0564 % -0,59  
Riyal 1,5620 1,5698 % -0,65  
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Altın Gr. 293 293 -3,56  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,87 17,92 -0,23  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,20 65,20 -0,24  
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