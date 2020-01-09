ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri89.683,49 % 0,01281547Tescil ve İlan Giderleri11.224,55 % 0,00160395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri656,38 % 0,00009379Bağımsız Denetim Ücreti9.163,64 % 0,00130945Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.369,61 % 0,01405669Fon Yönetim Ücreti7.022.108,01 % 1,003436Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.427,21 % 0,00077553Gecelik Ters Repo Komisyonu828.536,36 % 0,1183951Vadeli Ters Repo Komisyonu38.200 % 0,00545865Borsa Para Piyasası Komisyonu13.318,19 % 0,00190313Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar26.210,26 % 0,00374536Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.231,77 % 0,00231947TOPLAM GİDERLER8.159.129,47 % 1,1659126DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ699.806.269,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811086BIST