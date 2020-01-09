ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.369,6 % 0,01971648Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri312,54 % 0,00096744Bağımsız Denetim Ücreti1.495,95 % 0,00463057Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.692,42 % 0,02690655Fon Yönetim Ücreti274.511,03 % 0,84972236Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu548,6 % 0,00169814Gecelik Ters Repo Komisyonu5.279,45 % 0,01634203Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.695,99 % 0,02072679Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.634,2 % 0,01124931Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.623,62 % 0,0390752TOPLAM GİDERLER320.163,4 % 0,99103486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.305.967,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811088BIST