ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.941,37 % 0,01886365Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri312,54 % 0,0009923Bağımsız Denetim Ücreti1.495,95 % 0,00474959Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.317,07 % 0,04863118Fon Yönetim Ücreti267.631,86 % 0,8497221Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu603,01 % 0,00191454Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.053,27 % 0,0033441Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.482,91 % 0,04280778TOPLAM GİDERLER305.837,98 % 0,97102524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.496.398,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811094BIST