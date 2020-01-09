ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.851,98 % 0,08583781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri312,54 % 0,00552924Bağımsız Denetim Ücreti1.528,86 % 0,02704751Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.925,27 % 0,15789959Fon Yönetim Ücreti42.398,15 % 0,75007822Hisse Senedi Komisyonu287,19 % 0,00508076Tahvil Bono Komisyonu387,11 % 0,00684848Gecelik Ters Repo Komisyonu57,28 % 0,00101336Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.384,44 % 0,02449254Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu27,13 % 0,00047996Vergiler ve Diğer Harcamalar491,36 % 0,0086928Türev Araçlar Komisyonu181,36 % 0,00320849Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.204,06 % 0,07437527TOPLAM GİDERLER65.036,73 % 1,15058404DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.652.497,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811095BIST