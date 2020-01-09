ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.105,26 % 0,01418847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri459,42 % 0,00080423Bağımsız Denetim Ücreti1.737,21 % 0,00304103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.054,7 % 0,01059891Fon Yönetim Ücreti1.071.171,04 % 1,87511323Hisse Senedi Komisyonu25.209,92 % 0,04413063Tahvil Bono Komisyonu129,54 % 0,00022676Gecelik Ters Repo Komisyonu6.014,68 % 0,01052886Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.342,83 % 0,01635487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.819,27 % 0,00493521Türev Araçlar Komisyonu906,05 % 0,00158606Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.016,58 % 0,13306903TOPLAM GİDERLER1.207.966,5 % 2,1145773DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.125.672,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811096BIST