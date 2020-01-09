ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.345,65 % 0,99337708Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,31 % 0,04607263Bağımsız Denetim Ücreti1.065,91 % 0,16686243Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138,86 % 0,02173778Fon Yönetim Ücreti5.427,69 % 0,84967543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,73 % 0,00293208Gecelik Ters Repo Komisyonu6,46 % 0,00101128Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu268,71 % 0,04206509Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.136,86 % 0,17796927Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.653,83 % 0,72853184TOPLAM GİDERLER19.357,01 % 3,03023491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ638.795,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811097BIST