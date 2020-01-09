ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.172,52 % 0,51591189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,31 % 0,02935475Bağımsız Denetim Ücreti1.105,23 % 0,11023665Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri384,64 % 0,03836435Fon Yönetim Ücreti8.519,02 % 0,84969487Hisse Senedi Komisyonu482,29 % 0,04810405Tahvil Bono Komisyonu23,41 % 0,00233493Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3,05 % 0,00030421Vergiler ve Diğer Harcamalar1.223,47 % 0,12203002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.635,53 % 0,46235201TOPLAM GİDERLER21.843,47 % 2,17868773DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.002.597,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811098BIST