ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.172,52 % 0,37788795Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,31 % 0,02150136Bağımsız Denetim Ücreti1.105,23 % 0,08074461Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri534,63 % 0,03905838Fon Yönetim Ücreti11.630,8 % 0,84970945Hisse Senedi Komisyonu1.402,41 % 0,10245564Tahvil Bono Komisyonu26,47 % 0,00193381Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4,63 % 0,00033825Vergiler ve Diğer Harcamalar1.343,61 % 0,0981599Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.764,09 % 0,34804934TOPLAM GİDERLER26.278,7 % 1,91983868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.368.797,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811100BIST