ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.339,65 % 0,51817552Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri312,54 % 0,02554567Bağımsız Denetim Ücreti1.105,23 % 0,09033671Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri391,72 % 0,0320175Fon Yönetim Ücreti10.395,72 % 0,8497011Hisse Senedi Komisyonu843,29 % 0,06892687Tahvil Bono Komisyonu28,08 % 0,00229514Gecelik Ters Repo Komisyonu24,36 % 0,00199108Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu443,54 % 0,03625304Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.198,94 % 0,09799616Türev Araçlar Komisyonu116 % 0,00948134Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.497,02 % 0,53103826TOPLAM GİDERLER27.696,09 % 2,26375838DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.223.456,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811102BIST