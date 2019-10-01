ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.10.2019 11:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789346
BIST
11:19104.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 310,93
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:195,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0202
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:196,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:19273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,96
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26