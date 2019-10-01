ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.10.2019 11:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789348
BIST
11:18104.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 235,95
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:185,7440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0195
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:186,2708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:18273,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,02
|Açılış
|: 273,15
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26