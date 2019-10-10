ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİlkay Öztürk 30.09.2019 2018 - (devam)…HSBC Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi, (2016-2018) - Şekerbank Döviz Trader- Uzman, (2015-2016) - Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792215BIST