ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2019 16:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD TUFE 0 02.01.2019
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları
16:2893.632
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -1.626,03
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
16:285,8934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0234
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
16:286,5138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0165
|Açılış
|: 6,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
16:28281,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 281,56
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17