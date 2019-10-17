ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-40 Özel Sektör İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (TL/Döviz)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-50 Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/ Döviz)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)Ters Repo İşlemleri 0-10BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları(USD)-EurobondBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-50 Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine BonosuTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleriORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-5FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-5 Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım fonu Katılma Payları /Serbest Yatırım Fonu Katılma Payları /Korumalı veya Garantili Yatırım Fonu Katılma PaylarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-5 Varantlar / SertifikalarAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-5 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-5 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-5 Yabancı Borçlanma AraçlarıGayrimenkul Sertifikaları 0-5 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-5 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İhraç Ettiği Para ve Sermaye Piyasası Aracı / Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma PayıGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-5 Gelire Endeksli SenetlerGelir Ortaklığı Senetleri 0-5 Gelir Ortaklığı SenetleriKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-5 Kira Sertifikası (TL/Döviz)Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793714BIST