ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ığı Senetleri 70-100 İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı SenetleriKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul KıymetlerMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası Cinsinden Katılma HesabıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793716BIST