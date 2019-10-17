ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 15:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-30 -TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları -Katılım Esaslarına Uygun İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ve ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-30 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793717
BIST
16:4593.311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -826,09
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:455,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0022
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:456,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:45282,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,31
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44