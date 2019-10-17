ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)Ters Repo İşlemleri 0-10BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100 Kamu Dış Borçlanma Araçları-EurobondBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-10 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Yurtiçi Kira SertifikasıKİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20 Yabancı Kira SertifikasıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-EurobondFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793720BIST