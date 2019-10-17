ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 15:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri 0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100 Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-10 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Yurtiçi Kira Sertifikası
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20 Yurtdışı Kira Sertifikası
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-100 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793721
BIST