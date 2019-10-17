ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 15:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-50 Yurt içi Özel Sektör Borçlanma Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 15-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri 0-10
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 30-60 Kamu İç Borçlanma Araçları/Hazine Bonosu
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-10 Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Varlıklar
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-10 Kira Sertifikası (TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-10 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları(USD)-Eurobond
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793727
BIST