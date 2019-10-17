ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Ters Repo İşlemleri 80-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters RepoORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı PaylarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli SenetlerGelir Ortaklığı Senetleri 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikası (TL/Döviz)Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Varantlar / SertifikalarTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Ters Repo İşlemleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793732BIST