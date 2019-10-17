ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 16:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 40-80 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50 Kamu Dış Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-25
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikası (TL)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Ters Repo İşlemleri 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793735
BIST