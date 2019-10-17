ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 40-80 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50 Kamu Dış Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-30 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-25Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Paylarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma AraçlarıAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli SenetlerGelir Ortaklığı Senetleri 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikası (TL)Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Ters Repo İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793735BIST