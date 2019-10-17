ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 16:02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri 0-100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793737
BIST
16:4393.324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -813,66
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:435,8868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:436,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:43282,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,68
|Açılış
|: 282,60
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44