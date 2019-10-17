ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma AraçlarıTers Repo İşlemleri 0-100İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli SenetlerGelir Ortaklığı Senetleri 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793737BIST