ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 80-100 BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Yurtiçi Ortaklık PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı PaylarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli SenetlerGelir Ortaklığı Senetleri 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Kira Sertifikası (TL)Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Varantlar / SertifikalarTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793757BIST