ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-50ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-40BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-50 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-50 Kamu Dış Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-50 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-25Ters Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı PaylarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/SertifikalarKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-30 Kira sertifikaları (TL)Gelir Ortaklığı Senetleri 0-30Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-30 Gelire Endeksli SenetlerYapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793761BIST