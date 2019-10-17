ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2019 16:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-100 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Vaad Sözleşmeleri Gelir Ortaklığı Senetleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-40 Azami 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793765
BIST
16:4293.335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -802,05
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.032
16:425,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
16:426,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
16:42282,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,58
|Açılış
|: 282,50
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,99
En Düşük
280,44