ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.764
|% 19,83
|DITAS
|7,69
|12.646.216
|% 17,58
|KLMSN
|11,90
|15.925.655
|% 16,67
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|DOBUR
|3,60
|21.656.369
|% 10,77
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3683
|7,4052
|% -0,27
|Frank
|5,7804
|5,8152
|% -0,13
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|280
|280
|1,66
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|Tam
|1.847
|1.894
|12,85
|Yarım
|893
|916
|6,21
|Çeyrek
|448
|458
|3,11
Seans Raporu
- 17:38OSTIM Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 156, 438 adet işlem
- 17:37SEYKM Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 008 adet işlem
- 17:36XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -218, 38 kaybederek (% -0.18 ) 123, 971
- 17:36XU100 Endeks 100, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 4, 614.00 milyon TL de
- 17:36SEYKM Yüzde -6.25 oranında düşüşle 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 758 adet işlem