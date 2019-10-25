ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.Fon'un yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Fon portföyünün en az %70'i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde kira sertifikası ve Katılım 50 Endeksi'ndeki ortaklık paylarına yatırım yaparak, kira geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.Fon portföyünün en az %10'u ve en fazla %15'i oranında Katılım 50 Endeksi'ndeki ortaklık paylarına, yine en fazla %15'i oranında Türk Lirası cinsinden, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere, ayrıca, fon portföyünün en fazla %20'si oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına yatırım yapılabilir.Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı SenetleriKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşları Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Katılım Esaslarına Uygun Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul KıymetlerMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası Cinsinden Katılma HesabıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794865BIST