ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon portföyünün tamamının devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.Diğer HususlarAçıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2019 tarih ve 12233903-325.01.01-E.12817 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800939BIST