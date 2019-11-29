GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.11.2019 10:33
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi Fon portföyünün tamamının devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmasıdır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.
Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilemez.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.


Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2019 tarih ve 12233903-325.01.01-E.12817 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800939


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:54107.254
Değişim :  0,12% |  127,84
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
107.070
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 63,65 4.228.693 % 14,68  
SMART 6,17 95.187.185 % 13,00  
FLAP 3,91 37.605.457 % 12,68  
DMSAS 3,08 28.906.322 % 10,39  
EGCYH 0,11 44.619 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4012 7,4383 % -0,18  
Frank 5,7353 5,7699 % -0,12  
Riyal 1,5293 1,5370 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.456 1.457 -1,82  
Altın Gr. 270 270 -0,43  
Cumhuriyet 1.788 1.815 -2,00  
Tam 1.779 1.824 -2,97  
Yarım 860 882 -1,44  
Çeyrek 431 441 -0,72  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,91 62,91 -0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru