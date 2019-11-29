ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Tasfiye Tarihi 29.11.2019Diğer HususlarAçıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/10/2019 tarih ve 12233903-325.01.01-E.12817 sayılı izni doğrultusunda, 29/11/2019 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sonra ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800940BIST