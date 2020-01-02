ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 07.11.2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararBIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 07.11.2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararKATILIM 50 GETİRİ 10 07.11.2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806402BIST