ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 90 18.11.2019 tarih ve 2019/8 sayılı kararBIST-KYD REPO (BRUT) 10 18.11.2019 tarih ve 2019/8 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806459BIST