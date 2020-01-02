ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD HISSE SENEDI FON 40,00 18.11.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararBIST-KYD BORCLANMA ARACLARI FON 60,00 18.11.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806460BIST