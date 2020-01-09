ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2020 16:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2017 14,00 86,00
2018 9,94 90,06
2019 4,98 95,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810748
BIST
17:53118.095
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 5.218,66
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.142
En Düşük
115.236
17:535,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0396
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:536,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0440
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:53293,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -3,94
|Açılış
|: 293,07
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.133.031
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.578.694
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.417.976
|% 19,90
|
|KARTN
|434,50
|65.803.055
|% 16,64
|
|CELHA
|7,29
|22.374.593
|% 14,98
|
|BURVA
|12,02
|3.176.709
|% -6,82
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|SANFM
|5,94
|8.652.483
|% -4,19
|
|DAGHL
|3,18
|35.400.954
|% -3,93
|
|THYAO
|14,27
|2.430.550.762
|% 5,70
|
|PETKM
|3,91
|896.942.613
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.133.031
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|629.113.632
|% 5,34
|
|GARAN
|11,97
|612.202.293
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,46
|594.367.934
|% 5,04
|
|ODAS
|2,58
|877.133.031
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|489.560.337
|% 6,29
|
|PETKM
|3,91
|896.942.613
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,76
|629.113.632
|% 5,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6440
|7,6823
|% -1,08
|
|Frank
|6,0170
|6,0532
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-7,77
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 847, 364 adet işlem
-
17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH