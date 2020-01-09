ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2020 16:57
10,31 89,69
2015 11,00 89,00
2016 10,00 90,00
2017 11,00 89,00
2018 7,34 92,66
2019 7,54 92,46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810762
BIST
17:53118.095
En Yüksek
|Değişim
|: 4,62%
|| 5.218,66
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.142
En Düşük
115.236
17:535,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0396
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:536,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0440
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:53293,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -3,94
|Açılış
|: 293,07
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.052.706
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.571.193
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.402.043
|% 19,90
|
|KARTN
|434,70
|65.449.164
|% 16,70
|
|CELHA
|7,30
|22.306.783
|% 15,14
|
|BURVA
|12,02
|3.176.709
|% -6,82
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|DAGHL
|3,16
|35.288.174
|% -4,53
|
|SANFM
|5,94
|8.644.807
|% -4,19
|
|THYAO
|14,25
|2.418.116.295
|% 5,56
|
|PETKM
|3,90
|883.872.181
|% 5,41
|
|ODAS
|2,58
|877.052.706
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,74
|624.645.195
|% 4,58
|
|GARAN
|11,97
|611.015.438
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,47
|593.402.577
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.052.706
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|489.365.258
|% 6,29
|
|PETKM
|3,90
|883.872.181
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,74
|624.645.195
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6516
|7,6900
|% -0,98
|
|Frank
|6,0235
|6,0598
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,72
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|-0,25
|
Seans Raporu
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-
17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 847, 364 adet işlem
-
17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH