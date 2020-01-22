ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7512
|7,7901
|% 0,44
|Frank
|6,0786
|6,1152
|% -0,39
|Riyal
|1,5744
|1,5823
|% -0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|-3,15
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,12
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|7,00
|Tam
|1.953
|2.002
|5,91
|Yarım
|944
|968
|2,86
|Çeyrek
|473
|484
|1,42
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,37
Seans Raporu
- 16:25MRSHL Yüzde -3.52 oranında düşüşle 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 777 adet işlem
- 16:24XU100 Endeks 122, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 10, 070.00 milyon TL de
- 16:22GEDIK Yüzde -6.15 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 010, 015 adet işlem
- 16:19XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -369, 42 kaybederek (% -0.31 ) 117, 141
- 16:19 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, EDIP, EKIZ, METAL, EGCYH, EGCEY, HALKB