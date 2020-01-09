ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2020 14:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,12
Varsa İade Tutarı (TL)
118416,72
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
51174,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,22
Açıklamalar
2019 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810472
BIST
15:39116.670
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 3.793,76
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:395,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0366
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:396,5389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0361
|Açılış
|: 6,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:39293,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -3,98
|Açılış
|: 292,94
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,11
|74.624.647
|% 19,67
|
|RYGYO
|4,80
|73.767.544
|% 17,94
|
|CELHA
|7,44
|18.364.509
|% 17,35
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|SRVGY
|11,36
|4.536.667
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,96
|5.875.046
|% -3,87
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,08
|1.742.978.107
|% 4,30
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|GARAN
|11,80
|513.120.829
|% 6,31
|
|PETKM
|3,81
|508.068.857
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|507.742.529
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|507.742.529
|% 3,60
|
|ODAS
|2,50
|691.442.386
|% 16,28
|
|ISGYO
|1,87
|400.000.642
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,64
|289.886.683
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,71
|419.543.844
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6372
|7,6755
|% -1,16
|
|Frank
|6,0118
|6,0480
|% -0,73
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-7,63
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-5,07
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.970
|-61,00
|
|Tam
|1.929
|1.977
|-67,75
|
|Yarım
|932
|956
|-32,77
|
|Çeyrek
|468
|478
|-16,38
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,00
|