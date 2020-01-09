ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2020 14:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,97
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
13298,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,34
Açıklamalar
2019 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810480
BIST
15:39116.670
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 3.793,76
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:395,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0366
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:396,5389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0361
|Açılış
|: 6,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:39292,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -4,07
|Açılış
|: 292,94
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|73.046.612
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,79
|72.544.798
|% 17,69
|
|CELHA
|7,42
|18.328.390
|% 17,03
|
|ODAS
|2,51
|683.293.499
|% 16,74
|
|SRVGY
|11,36
|4.536.667
|% 14,98
|
|BURVA
|12,15
|2.852.519
|% -5,81
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,95
|5.871.527
|% -4,03
|
|TBORG
|12,50
|1.434.639
|% -3,85
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|THYAO
|14,08
|1.738.399.727
|% 4,30
|
|ODAS
|2,51
|683.293.499
|% 16,74
|
|GARAN
|11,80
|512.146.407
|% 6,31
|
|PETKM
|3,82
|507.997.489
|% 3,24
|
|EKGYO
|1,44
|507.639.478
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|507.639.478
|% 3,60
|
|ODAS
|2,51
|683.293.499
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|392.009.146
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,65
|289.535.702
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,70
|419.432.146
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6346
|7,6729
|% -1,20
|
|Frank
|6,0097
|6,0459
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5607
|1,5685
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|-8,63
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-68,42
|
|Yarım
|932
|956
|-33,09
|
|Çeyrek
|467
|478
|-16,55
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-0,08
|