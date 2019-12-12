ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 24/10/2019 tarih ve 2019/56 sayılı haftalık bülteninde yer alan Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.k (24/10/2019 tarihli ve 61/1374 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca ekteki değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler 11/12/2019 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.Söz konusu değişiklik 01.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803140BIST