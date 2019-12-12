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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

12.12.2019 11:02
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulunun 24/10/2019 tarih ve 2019/56 sayılı haftalık bülteninde yer alan Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.k (24/10/2019 tarihli ve 61/1374 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca ekteki değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler 11/12/2019 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.
 
Söz konusu değişiklik 01.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olacaktır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803141


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