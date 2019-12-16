ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2019 09:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803546
BIST
13:00110.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 34,78
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
13:005,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0328
|Açılış
|: 5,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
13:006,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
13:00277,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,81
|Açılış
|: 277,74
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,38
|226.754.392
|% 17,24
|
|ADNAC
|2,51
|87.340.369
|% 15,67
|
|BOLUC
|4,52
|39.258.732
|% 14,72
|
|UNYEC
|4,60
|6.104.778
|% 13,58
|
|ADANA
|8,45
|9.654.702
|% 13,12
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|FRIGO
|12,25
|118.691
|% -4,97
|
|THYAO
|13,83
|447.112.005
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,51
|267.167.437
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,38
|226.754.392
|% 17,24
|
|ASELS
|19,42
|215.089.817
|% -0,66
|
|GSRAY
|2,35
|168.062.661
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|267.167.437
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,38
|226.754.392
|% 17,24
|
|GSRAY
|2,35
|168.062.661
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|145.372.732
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|163.164.753
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7729
|7,8119
|% 0,51
|
|Frank
|5,9213
|5,9569
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5544
|1,5622
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,22
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,87
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.831
|1.877
|14,96
|
|Yarım
|885
|908
|7,23
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,15
|