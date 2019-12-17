ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.12.2019 17:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Aralık 2019 tarihinde Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'un (AMN) borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin karşı tarafı olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi A+ (tur) uzun vadeli ulusal kredi notu ile derecelendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803947
BIST
18:05111.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,82
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
110.937
18:055,8788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0308
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8894
En Düşük
5,8441
18:056,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0422
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
18:05279,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,48
|Açılış
|: 279,13
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|5,14
|12.908.029
|% 19,81
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|FLAP
|4,94
|238.071.107
|% 15,42
|
|BURVA
|7,13
|7.503.745
|% 15,00
|
|MTRYO
|5,26
|12.079.244
|% 14,85
|
|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
|
|TSPOR
|2,43
|254.500.840
|% -12,27
|
|FORMT
|2,90
|442.401
|% -11,59
|
|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
|
|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
|
|THYAO
|13,91
|1.512.433.661
|% -0,71
|
|TUPRS
|124,20
|664.053.972
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|ASELS
|19,45
|395.443.524
|% -0,41
|
|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
|
|IEYHO
|0,55
|133.803.919
|% 19,57
|
|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
|
|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7242
|7,7630
|% -0,73
|
|Frank
|5,9702
|6,0061
|% 0,70
|
|Riyal
|1,5640
|1,5719
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,54
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|0,43
|