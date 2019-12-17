ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 13 Aralık 2019 tarihinde Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'un (AMN) borsa dışında taraf olduğu sözleşmelerin karşı tarafı olan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'yi A+ (tur) uzun vadeli ulusal kredi notu ile derecelendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803947BIST