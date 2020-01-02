ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
02.01.2020 10:07
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806352
BIST
13:59115.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 850,00
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
13:595,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9587
En Düşük
5,9430
13:596,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
13:59291,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 291,42
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,49
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,88
|126.931.467
|% 16,19
|
|DURDO
|15,68
|7.948.565
|% 11,68
|
|MARTI
|1,01
|13.134.382
|% 10,99
|
|IPEKE
|8,52
|318.699.695
|% 10,36
|
|YBTAS
|3.239,50
|102.599
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,28
|6.835.540
|% -7,78
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|SNGYO
|1,08
|43.949.710
|% -6,90
|
|THYAO
|14,61
|739.734.937
|% 1,04
|
|PETKM
|3,85
|464.568.774
|% 1,05
|
|KRDMD
|2,73
|375.191.456
|% 2,63
|
|HALKB
|6,06
|372.518.557
|% 2,54
|
|KOZAA
|10,54
|341.714.670
|% 5,08
|
|KRDMD
|2,73
|375.191.456
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,79
|236.741.380
|% 1,70
|
|PETKM
|3,85
|464.568.774
|% 1,05
|
|ODAS
|2,18
|235.479.911
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,48
|139.483.293
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8848
|% -0,13
|
|Frank
|6,1162
|6,1530
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|3,56
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.928
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.920
|1.968
|1,18
|
|Yarım
|928
|952
|0,56
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|0,34
|