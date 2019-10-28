ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.10.2019 11:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795165
BIST
12:4399.223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -615,78
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.313
En Düşük
98.504
12:435,7492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
12:436,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
12:43275,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,12
|Açılış
|: 275,61
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|YGGYO
|11,20
|2.072.748
|% 9,37
|
|KLMSN
|12,65
|26.568.826
|% 8,03
|
|FENER
|15,23
|145.782.721
|% 7,63
|
|AVHOL
|2,17
|5.743.664
|% 6,90
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|IHLGM
|0,72
|72.240.118
|% -5,26
|
|DOKTA
|34,74
|1.012.914
|% -4,14
|
|ISFIN
|2,78
|358.100.144
|% 2,58
|
|THYAO
|11,65
|293.000.073
|% -1,60
|
|GARAN
|9,32
|262.706.518
|% -1,58
|
|AKBNK
|7,04
|155.114.954
|% -0,85
|
|ASELS
|18,33
|150.994.600
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,78
|358.100.144
|% 2,58
|
|IHLGM
|0,72
|72.240.118
|% -5,26
|
|GARAN
|9,32
|262.706.518
|% -1,58
|
|KRDMD
|2,22
|58.017.059
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,19
|31.081.985
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3788
|7,4158
|% 0,24
|
|Frank
|5,7723
|5,8070
|% 0,41
|
|Riyal
|1,5283
|1,5359
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,08
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.818
|1.863
|5,13
|
|Yarım
|879
|901
|2,48
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,28
|61,28
|-0,31
|