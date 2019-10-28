ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.10.2019 11:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795174
BIST
12:4499.227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -611,59
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.313
En Düşük
98.504
12:445,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0110
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
12:446,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
12:44275,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,10
|Açılış
|: 275,61
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|YGGYO
|11,21
|2.091.813
|% 9,47
|
|KLMSN
|12,68
|26.586.086
|% 8,28
|
|FENER
|15,21
|146.077.038
|% 7,49
|
|AVHOL
|2,17
|5.743.675
|% 6,90
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|DOKTA
|34,70
|1.013.191
|% -4,25
|
|DENIZ
|24,68
|5.512.706
|% -3,97
|
|ISFIN
|2,77
|370.013.970
|% 2,21
|
|THYAO
|11,65
|294.022.934
|% -1,60
|
|GARAN
|9,32
|263.941.689
|% -1,58
|
|AKBNK
|7,03
|155.965.225
|% -0,99
|
|ASELS
|18,33
|151.243.161
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,77
|370.013.970
|% 2,21
|
|IHLGM
|0,73
|72.406.936
|% -3,95
|
|GARAN
|9,32
|263.941.689
|% -1,58
|
|KRDMD
|2,21
|58.381.278
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,19
|31.125.906
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7705
|5,8053
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,12
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.818
|1.863
|5,06
|
|Yarım
|879
|901
|2,45
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,83
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|-0,26
|