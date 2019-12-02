ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.12.2019 14:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801246
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3662
En Düşük
6,3225
18:05270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,88
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|RALYH
|7,98
|23.186
|% 14,00
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|PETKM
|3,61
|253.483.004
|% 0,56
|
|KOZAA
|9,64
|235.061.234
|% 4,90
|
|TUPRS
|123,00
|212.609.261
|% -0,73
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|TSPOR
|2,11
|208.862.184
|% 3,94
|
|IHLGM
|0,87
|71.142.350
|% 1,16
|
|PETKM
|3,61
|253.483.004
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3940
|7,4311
|% -0,27
|
|Frank
|5,7546
|5,7892
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-2,85
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,84
|
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