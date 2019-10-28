ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.108.956
|% 19,31
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|KLNMA
|50,05
|10.634.562
|% 10,78
|SEKUR
|3,57
|11.607.627
|% 10,53
|YAPRK
|4,39
|55.247
|% 9,48
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3409
|7,3777
|% -0,61
|Frank
|5,7398
|5,7744
|% -0,74
|Riyal
|1,5248
|1,5324
|% -0,68
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,36
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,91
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,11
|Yarım
|885
|907
|-5,86
|Çeyrek
|444
|454
|-2,93
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|B. Petrol
|61,42
|61,42
|-0,60
Seans Raporu
- 12:54XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:53XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:52XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:51XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100