ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
28.10.2019 11:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795182
BIST
12:4199.241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -597,34
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.313
En Düşük
98.504
12:415,7487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0112
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7338
12:416,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
12:41275,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,15
|Açılış
|: 275,64
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|KLMSN
|12,65
|26.483.663
|% 8,03
|
|YGGYO
|11,05
|2.068.310
|% 7,91
|
|FENER
|15,24
|145.433.801
|% 7,70
|
|AVHOL
|2,17
|5.741.476
|% 6,90
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|DOKTA
|34,62
|1.010.212
|% -4,47
|
|DZGYO
|3,41
|4.728.565
|% -4,21
|
|ISFIN
|2,78
|355.729.119
|% 2,58
|
|THYAO
|11,65
|289.424.825
|% -1,60
|
|GARAN
|9,32
|259.918.291
|% -1,58
|
|AKBNK
|7,02
|153.289.538
|% -1,13
|
|ASELS
|18,34
|150.844.490
|% -1,71
|
|ISFIN
|2,78
|355.729.119
|% 2,58
|
|IHLGM
|0,73
|71.990.592
|% -3,95
|
|GARAN
|9,32
|259.918.291
|% -1,58
|
|KRDMD
|2,21
|57.991.463
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,19
|31.050.013
|% -2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3792
|7,4162
|% 0,25
|
|Frank
|5,7709
|5,8057
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5281
|1,5358
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|3,29
|
|Altın Gr.
|275
|276
|1,02
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.818
|1.863
|4,74
|
|Yarım
|879
|901
|2,29
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,30
|61,30
|-0,29
|